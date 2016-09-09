Гинер: «На сегодняшний день я выполнил все обещания перед болельщиками»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от первого официального матча на новом стадионе армейцев. Напомним, что завтра чемпионы России сыграют на «Арене ЦСКА» против «Терека».

— У команды, у наших болельщиков появился свой дом. Нет смысла лишний раз говорить, насколько это важно. Проделана очень большая работа, ее сможет оценить любой, кто придет на нашу новую арену. Мы начинаем здесь играть, и я с огромным удовольствием поздравляю всех с этим событием!

На сегодняшний день я выполнил все обещания перед болельщиками. Конечно, появятся новые цели, мы будем к ним идти. Останавливаться нельзя ни в коем случае, движение вперед должно быть всегда. Но сегодня я спокоен, поскольку никто меня не упрекнет, мол, где-то я что-то сказал и не сделал. Такого за мои 15 лет в ПФК ЦСКА не было ни разу. Любое серьезное достижение дается нелегко, будь то новый стадион, очередной чемпионский титул или что-то еще. Мы ставим задачи, стараемся их реализовать. Теперь у команды есть свой дом, и это навечно.

— На встрече вы рассказали о намерении пригласить «Челси» на торжественный матч-открытие нового стадиона.

— Если бы успели, то сыграли бы с «Челси» уже 6 августа нынешнего года. Попрошу Романа Аркадьевича Абрамовича, чтобы игра состоялась в следующем году. К этому времени мы успеем обжиться в нашем новом доме, устраним мелкие недостатки. А на будущий год устроим большой праздник.

— Правильно ли я понимаю, что поединок с именитым английским клубом может состояться летом 2017-го?

— Совершенно верно.