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  • Гинер: «На сегодняшний день я выполнил все обещания перед болельщиками»

Гинер: «На сегодняшний день я выполнил все обещания перед болельщиками»

9 сентября 2016, 18:13
13

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от первого официального матча на новом стадионе армейцев. Напомним, что завтра чемпионы России сыграют на «Арене ЦСКА» против «Терека».

— У команды, у наших болельщиков появился свой дом. Нет смысла лишний раз говорить, насколько это важно. Проделана очень большая работа, ее сможет оценить любой, кто придет на нашу новую арену. Мы начинаем здесь играть, и я с огромным удовольствием поздравляю всех с этим событием!

На сегодняшний день я выполнил все обещания перед болельщиками. Конечно, появятся новые цели, мы будем к ним идти. Останавливаться нельзя ни в коем случае, движение вперед должно быть всегда. Но сегодня я спокоен, поскольку никто меня не упрекнет, мол, где-то я что-то сказал и не сделал. Такого за мои 15 лет в ПФК ЦСКА не было ни разу. Любое серьезное достижение дается нелегко, будь то новый стадион, очередной чемпионский титул или что-то еще. Мы ставим задачи, стараемся их реализовать. Теперь у команды есть свой дом, и это навечно.

— На встрече вы рассказали о намерении пригласить «Челси» на торжественный матч-открытие нового стадиона.

— Если бы успели, то сыграли бы с «Челси» уже 6 августа нынешнего года. Попрошу Романа Аркадьевича Абрамовича, чтобы игра состоялась в следующем году. К этому времени мы успеем обжиться в нашем новом доме, устраним мелкие недостатки. А на будущий год устроим большой праздник.

— Правильно ли я понимаю, что поединок с именитым английским клубом может состояться летом 2017-го?

— Совершенно верно.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
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Тraumtanzеr
1473434693
игарян продолжит ставить рекорды уже на новом стадионе, поздравляем!
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порт
1473435516
А перед судьями?
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Майор Дзагоев
1473441524
Не, Евгений Ленннорыч, не все вы сделали. Боевого состава пока нет. Так что пашите, товарищ. Разумеется, успеха вам от всех болельщиков ЦСКА!
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kvm
1473443932
гнидер заднюю включил с абрамовичем
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fantom23
1473444431
А напы где?
Ответить
alex kidn
1473453860
Тоттенхем с Монако тоже ничего
Ответить
spartach n1
1473486170
Балаболка
Ответить
Garrincha58
1473489271
как раз на следующий год отметите годовщину открытия Арены и так каждый год
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ivanthebest
1473495480
Мда, матч-открытия на арене через год.... Браво!!!)) А говорит что всё выполнил...) Хотя, даже стало забавней наблюдать за школо-конями, которые тут с пеной у рта усераются...
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