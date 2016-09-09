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    Дуглас Коста: «Я намерен стать чемпионом мира-2018 с Бразилией»

    Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста уверен в том, что у его команды есть все шансы выиграть чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

    Напомним, что сейчас бразильцы играют в квалификации к мундиалю. После восьми матчей бразильцы занимают второе место в южноамериканском отборочном турнире.

    «Я намерен стать чемпионом мира-2018 с Бразилией. У нашей команды есть все необходимое – сильные игроки вроде Неймара и Коутинью, хороший новый тренер. Мы чувствуем себя настоящей командой и входим в число фаворитов», – уверен он.

    Источник: Goal.com

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    09.09.2016 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 9 сентября 2016, 09:10

      не Дуглас, Виталька с Саламычем против

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