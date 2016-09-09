Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оздоев: «Было очень полезно сыграть с такой хорошей командой, как Гана»

    Полузащитник сборной России Магомед Оздоев пообщался с журналистами после товарищеской встречи с Ганой (1:0). По словам футболиста, он и его партнеры по команде получили полезный опыт.

    – Какие эмоции остались у вас от товарищеского матча с Ганой? Многим показалось, что во втором тайме Россия сбавила темп.

    – Эмоции в первую очередь позитивные, все-таки первая победа при новом главном тренере. Игра была очень важна для команды. Как уже говорил Станислав Черчесов, для нас нет товарищеских игр. По поводу второго тайма, наверное, соглашусь с вами. Немного сбавили во второй половине, потому что на команду давил результат. После всего, что произошло, мы хотели подарить нашим болельщикам только победу.

    – Насколько сборная Ганы полезный соперник в плане подготовки к чемпионату мира-2018?

    – Я думаю, было очень полезно сыграть с такой хорошей командой, как Гана. Все-таки наша сборная редко встречается со сборными не с европейского континента. Это очень полезный опыт – попробовать свои силы с африканской командой. Тем более с одной из сильнейших сборных континента.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2016 06:57
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 11 сентября 2016, 15:25

      Чего сейчас не пишут авторов статей как это было на соккере? Требуем вернуть! Мы должны знать своих героев!! Отдельный привет хотелось бы передать Зотову

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 9 сентября 2016, 09:25

      "Россия"???
      Единственный, чьи цитаты можно, теоретически, так оформлять - это Путин В.В.
      Но уж никак господин Оздоев не является голосом РОССИИ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Protosser 9 сентября 2016, 10:05

      ахахах))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > VGreen 9 сентября 2016, 11:06

      Никакого национализма)
      Я имел в виду - "всей РОССИИ".

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11