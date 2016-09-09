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    Рейна: «Харт без проблем заиграет в Серии А»

    Голкипер «Наполи» Пепе Рейна уверен в том, что англичанин Джо Харт сможет заиграть в Серии А. Напомним, что голкипер «Манчестер Сити» этот сезон проведет на правах аренды в «Торино».

    «Я играл против Харта и мне прекрасно известно, что он хороший вратарь, никто не должен сомневаться в его способностях. Мне не кажется, что у него возникнут проблемы в чемпионате Италии, ведь он долгое время играл на высшем уровне. Слышал, что люди считают, будто бы Харт плохо играет ногами, но это не так. С точки зрения скорости и точности передач он очень хорош», – сказал Рейна.

    Источник: Football Italia

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    09.09.2016 06:49
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