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    Ковалевски: «Аленичев – настоящий спартаковец. Может, он вернется и добьется успеха»

    Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился мнением о главном тренере Массимо Каррере и экс-наставнике Дмитрии Аленичеве.

    – Очевидно, что Массимо Каррера – отличный тренер, профессионал. Он хорошо знает свое дело и дает результат буквально с первых матчей у руля команды. Однако убежден, что большая заслуга в этом предыдущего тренерского штаба красно-белых во главе с Дмитрием Аленичевым. Во многом благодаря именно Аленичеву и его помощникам «Спартак» показывает сейчас тот футбол, который мы видим.

    – Что, на ваш взгляд, не получилось у Дмитрия Аленичева в «Спартаке»?

    – Он настоящий спартаковец, и я уверен, что он всегда желал и желает клубу только самого лучшего. К сожалению, в какой-то момент у команды произошел игровой спад. Последней каплей стал вылет красно-белых из Лиги Европы на старте сезона. Возможно, где-то Аленичеву не хватило тренерского опыта. Надеюсь, что его дальнейшая тренерская карьера сложится более успешно. Может быть, когда-нибудь он еще вернется в «Спартак» на должность главного тренера и добьется успеха, – сказал Ковалевски.

    Источник: Известия

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    09.09.2016 01:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8018

      nik55 9 сентября 2016, 11:16

      молодец все сказал правильно

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 9 сентября 2016, 10:49

      Да нужно было дать шанс хотя бы до конца певого круга

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 сентября 2016, 10:21

      Можно много говорить о заслугах Аленя... Я Диму как игрока очень уважал, считаю его одним из лучших (ну может не прямо из самых-самых первых, но тут уже конкретные котировки и не уместны) в истории Спартака. да и как тренер он явно не без таланта... но идеи до игроков нужно доносить и уметь добиться их выполнения. А мы весь прошлый год играли в атаке "как Бог даст" и в защите - в стиле "проходной двор". Не сложилось впечатления, что тренерский штаб эффективно влияет на игру. Так что пусть у него дальше всё сложится, и, кто знает, может когда-то ещё сложится и в Спартаке.

      -1
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 9 сентября 2016, 07:37

      Пенсия ковалевски

      -2
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      Рейтинг: +382

      лёха72 9 сентября 2016, 07:34

      он и не уходил.вечный спартаковец

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 9 сентября 2016, 06:49

      Еще не раз вернется.

      2
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 9 сентября 2016, 03:16

      Так и будет! Когда не будет Федуна

      0
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