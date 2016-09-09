Итальянские фанаты приветствовали сборную Израиля нацистским жестом

Перед началом матча первого тура отбора на ЧМ-2018 Израиль – Италия (1:3) фанаты гостей приветствовали израилетян нацистским жестом.

«Израильская футбольная ассоциация пошлет фотографии Итальянской федерации, с которой у нас теплые дружеские отношения, чтобы они могли найти и наказать отвратительную группку людей, которые запятнали репутацию итальянских болельщиков, их команды и их страны», – сказано по этому поводу в заявлении Футбольной ассоциации Израиля.