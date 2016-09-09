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    Итальянские фанаты приветствовали сборную Израиля нацистским жестом

    Перед началом матча первого тура отбора на ЧМ-2018 ИзраильИталия (1:3) фанаты гостей приветствовали израилетян нацистским жестом.

    «Израильская футбольная ассоциация пошлет фотографии Итальянской федерации, с которой у нас теплые дружеские отношения, чтобы они могли найти и наказать отвратительную группку людей, которые запятнали репутацию итальянских болельщиков, их команды и их страны», – сказано по этому поводу в заявлении Футбольной ассоциации Израиля.

    Источник: The Sun

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    09.09.2016 00:00
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 11 сентября 2016, 14:53

      я один не вижу "зиги"?? люди подняли руку в матче с евреями ВСЁ КАРАУЛ ФАШИСТЫ!!!

      0
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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 9 сентября 2016, 09:20

      От сердца к солнцу!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 сентября 2016, 07:56

      Дебилы.

      -3
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      Рейтинг: +127

      талхк 9 сентября 2016, 02:41

      еврейские дебилы,может у них кореш ушел пиво купить и спросил кому надо,вот они руки и подняли)))

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 сентября 2016, 00:28

      Вообще-то, это древнее германское приветствие... Равно как и свастика ("су" + "асти" = благая весть - санскит) - древний индуистский символ... Что за массовая шизофрения, всё связывать обязательно с германским национал-социализмом? Так может эти якобы борцы с ним на самом деле тайные его поклонники? В том же Израиле, например, полностью продублированы Расовые законы 1935 года. Там тоже привилегированное гражданство определяется по этническому происхождению, а браки евреев с не евреями запрещены.
      Футбольным организациям это разве неизвестно? Тогда беда...

      P.S. Мне, например, любой нацизм не нравится, но я не впадаю в истерику ни при виде свастики, ни при виде звезды Давида...

      0
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > cska-62 9 сентября 2016, 01:18

      может потому что любую другую сборную так не приветствуют? это просто животные, которые и понятия не имеют что это означает, за то прекрасно знают, что этот жесть значит для иудеев, так что ты тоже тут развел, экскурс в историю

      -2
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      Рейтинг: +31

      JUVIO > cska-62 9 сентября 2016, 06:59

      Хуесос ты

      -3
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      Рейтинг: +1126

      richi > cska-62 9 сентября 2016, 08:22

      По сути ты прав, только свастика общеевропейский древний символ, а не только германский. Кстати свастика как и звезда в первые годы советской власти была на кокардах красноармейцев. В последствии была оставлена только пятиконечная звезда - символ еврейского народа.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > MaS1KrE 9 сентября 2016, 09:21

      раз евр еи такие правильные, что же они с бенде ровской хохляндие й в деловых отношениях, а??

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > MaS1KrE 9 сентября 2016, 11:17

      Ложь, лицемерие и двойные стандарты мировой плутократии достали в мире уже почти всех! И протестные проявления могут иметь разные формы. Так зачем обращать внимание на самые безобидные из них и раздувать скандалы? Чтобы людей ещё больше озлоблять? Подозреваю, что делается это не от большого ума и представителями огромной армией паразитов, что успешно кормятся на ниве защиты интересов дяденек с Уолл-стрит.

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > richi 9 сентября 2016, 11:31

      Орнаментальные узоры в форме креста с загнутыми под прямым углом концами использовались с древнейших времён по всему миру. И не только в Литве, на Кавказе, у индейцев Америки и индусов, как это до ХХ века было принято считать, но и у семитов (находки археологов у Генисаретского озера в 30-ые годы). Просто религиозным символом знак стал только у индусов.

      Свастик на кокардах красноармейцев никогда не видел, хотя фотографий и кадров кинохроники видел массу.

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > JUVIO 9 сентября 2016, 13:48

      Полное отсутствие интеллекта ты продемонстрировал… Но зачем позорить Питер, если твой IP из Жмеринки… :-))))

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      Рейтинг: +1126

      richi > cska-62 9 сентября 2016, 19:14

      Просто набери в поисковике: свастика в красной армии 1918-1920 годов. Так то это не секретный материал. А про Красную звезду еще по истории КПСС проходили на 1-м курсе при социализме.

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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > С-Пб on-line 9 сентября 2016, 21:30

      я не говорю, что они правильные, и пишешь ересь ты, просто людей пачками сжигали, не кажется тебе, что они и так настрадались?

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      MaS1KrE > cska-62 9 сентября 2016, 21:35

      Так я не говорю,что то, что сделали фанаты из разряда "расстрелять", просто мы живем стереотипами, нужно с уважением относиться ко всем

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 сентября 2016, 00:21

      вот клоуны...

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