Ловчев: «Игроки сборной России еле ползают по полю»

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев недоволен качеством игры сборной России в товарищеском матче с командой Ганы (1:0). По словам Ловчева, у футболистов нет энтузиазма.

«Да, всегда лучше выигрывать. Тем более что побед у сборной России давно не было. Но энтузиазма у игроков я все равно не вижу. И это главный вывод после матча России с Ганой. Увидел на поле вялых людей. К сожалению, это так. И вот это Стасу Черчесову надо выжигать каленым железом. А то сейчас игроки послушают отклики – мол, победили, с Турцией вничью с листа сыграли, а это все команды крепкие, не Мальта с Лихтенштейном. А я так не хочу. Не хочу, чтобы была вот эта самоуспокоенность. Хочу видеть людей, для которых на поле выходить – уже радость и которые готовы эту радость дарить публике.

Что будет дальше? Повторюсь: мне кажется, есть некая удовлетворенность. Вот та сборная проигрывала, а мы – вполне себе ничего играем. Да нет же! Вы так же безлико или даже бездарно действуете. Не надо об этом забывать. Знаю, о чем говорю. Для меня сборная всегда была возможностью доказать, чего стою. А тут смотрю – и игроки действуют плохо, шагом. С 31 августа до 6 сентября они тренировались в сборной, но такая усталость на лицах! И еле ползают… Мое счастье – что играл в другие времена. Тогда тренеры говорили нам: «Ребята, поздравляю с победой, но так играть нельзя», – сказал он.