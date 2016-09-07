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Ловчев: «Игроки сборной России еле ползают по полю»

7 сентября 2016, 11:25
25

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев недоволен качеством игры сборной России в товарищеском матче с командой Ганы (1:0). По словам Ловчева, у футболистов нет энтузиазма.

«Да, всегда лучше выигрывать. Тем более что побед у сборной России давно не было. Но энтузиазма у игроков я все равно не вижу. И это главный вывод после матча России с Ганой. Увидел на поле вялых людей. К сожалению, это так. И вот это Стасу Черчесову надо выжигать каленым железом. А то сейчас игроки послушают отклики – мол, победили, с Турцией вничью с листа сыграли, а это все команды крепкие, не Мальта с Лихтенштейном. А я так не хочу. Не хочу, чтобы была вот эта самоуспокоенность. Хочу видеть людей, для которых на поле выходить – уже радость и которые готовы эту радость дарить публике.

Что будет дальше? Повторюсь: мне кажется, есть некая удовлетворенность. Вот та сборная проигрывала, а мы – вполне себе ничего играем. Да нет же! Вы так же безлико или даже бездарно действуете. Не надо об этом забывать. Знаю, о чем говорю. Для меня сборная всегда была возможностью доказать, чего стою. А тут смотрю – и игроки действуют плохо, шагом. С 31 августа до 6 сентября они тренировались в сборной, но такая усталость на лицах! И еле ползают… Мое счастье – что играл в другие времена. Тогда тренеры говорили нам: «Ребята, поздравляю с победой, но так играть нельзя», – сказал он.

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Гана
Комментарии (25)
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ruverzema29rus
1473237726
У нас в составе Жирков и Самедов самые техничные игроки команды... людям по 33 года - их наигрывают в основном составе. ЗАЧЕМ?! у нас есть два года, чтобы команду молодую собрать. Техники нет, так хоть связки, взаимопонимание наладить.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1473238308
"Ироки сборной"... хмм... может, "ч" пропустили?)
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SandersMax
1473238501
проблема сборной в том что на манеже одни и те же. молодняка сколько много, стоит только присмотреться. думал Черчесов придет и революция настанет. да ну
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seawave
1473238636
Ловчев, ну ты прям глаза нам открыл! Как будто этого и так было не видно.
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аршавец
1473238974
Херувимович сам заканчивал карьеру в сборной СССР в те времена, когда сборная скатилась (1979) на 39 место в мировом рейтинге, когда нею управляли одновремено Лобановский и Бесков, назначенные бездарным и тупым Политбюро. Учитывая возросшую конкуренцию, тогда получается по статусу сборная была хуже. Один из самых оголтелых популистов в нашей Раше.
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Фан666
1473239975
Как всё было так и будет. Молодёжи нет, потому что спортшколы все развалили. В клубах не то чтобы молодых игроков много было, там и русских то чисто под лимит набирают. Как играли так и будут играть, все кому 30 лет и более. Станет Головину 30 лет и станет капитаном сборной и её лидером
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Garrincha58
1473241846
Просто нет мастеров вот и играют так! Миранчук Оздоев Головин просто не уровень сборной,а вот один игрок Зобнин тот старался и я думаю что из него вырастит отличный футболист. Ловчев вспоминает сборную СССР там играли Кипиани почти вся команда Динамо К Хурцилава Дзодзуашвилли Дараселия да всех не вспомнишь Аесли бы сейчас собрать сборную СССР я думаю из российских игроков остались бы двое Жирков и Акинфеев остальных бы просто не было даже в списке но к сожалению другие играют в своих странах Украине Беларуси Армении Грузии Литвы
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Диктор
1473248919
Не уважаю Ловчева как спеца,но сейчас полностью подписываюсь под его словами.
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a-rakhmatov
1473252811
Конечно, в общем слабая игра.....возможно до начала чемпионата сыграются и будут в форме))) Мы болеем за сборную и ждем хороших результатов!!!
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Totti11
1473254755
Смотрел я недавно финал ЕВРО 1960 года, где СССР победила Югославию. Так вот футбол того времени и современный очень сильно отличается в плане скорости и динамики!!!! это ещё мягко сказано!!! для сравнения: мне тот матч(финальный матч, отмечу) по скорости напомнил матчи нашей второй полупрофессиональной лиги! Так что, советские мастера, не равняйте себя и современных футболистов! Вы с ними не потягались бы 100 процентов!
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