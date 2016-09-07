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    Блинд: «Было бы логично, если бы мы победили со счетом 3:1 или 4:1»

    Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд недоволен тем, что его команда сыграла вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со Швецией (1:1). По словам специалиста, его подопечные могли забивать более трех мячей.

    «Команда провела хороший матч и в целом отыграла дисциплинировано. Было бы логично, если бы мы смогли победить со счетом 3:1 или 4:1. У нас было 7-8 голевых моментов, но в итоге мы имеем ничью. Тем не менее, я не буду упрекать команду. Ребята были настроены на победу», – сказал он.

    Источник: Goal.com

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    07.09.2016 06:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 7 сентября 2016, 14:42

      Что же с Вами стало после бронзы на ЧМ 2014??? Жаль оранжевых...

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