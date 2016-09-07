Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канчельскис: «Черчесов? Вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился наблюдениями от товарищеского матча национальной команды с Ганой. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова одержали победу – 1:0.

    — Станислав Черчесов подчеркивал: у него будут не товарищеские матчи, а настоящие спарринги. Вы почувствовали, что игра с Ганой была похожа на официальную?

    — Я не могу понять одну вещь. Все много раз говорили, что нам нужно просмотреть как можно больше кандидатов в сборную в товарищеских матчах. Но если тренер выпускает игрока на замену на пять-десять минут, как он может что-то узнать за такой короткий отрезок? Мы уже попали на чемпионат мира. Надо давать хотя бы 70-75 минут новым кандидатам, а не дрожать за результат. Черчесов дрожал. Это было видно по нему, хотя он, конечно, не признается. Считаю, вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России.

    Кстати, можно было поставить и другого голкипера на матч с Ганой. Мы прекрасно знаем возможности Игоря Акинфеева. Он еще пять лет будет «первым номером» сборной России. Но почему не проверить его конкурентов? Чего бояться?!

    — Если все-таки брать игру с Ганой в целом, какое впечатление она оставила?

    — Да все как обычно, ничего особенного я не увидел. Когда мы начинаем играть через фланги, появляется больше моментов. Надо чаще доставлять мяч краям, чтобы они доставляли его в штрафную. От них вся острота и исходит. В первом тайме голевую передачу на Федора Смолова как раз сделал игравший справа Александр Самедов. В современном футболе очень сложно проходить через центр, где большое скопление защищающихся. Активные фланги помогают растянуть насыщенную оборону. В матчах с Турцией и Ганой мне понравился Юрий Жирков, он один из лучших наших левоногих игроков. Жирков сейчас преобразился, пришел в себя. Конечно, если бы в сборной России были Лионель Месси, Хави, Андрес Иньеста, мы могли бы атаковать по центру, но мастеров такого уровня у нас нет.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2016 00:23
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 7 сентября 2016, 13:48

      Если нет игроков норманьных игры не будет, хоть 10 тренеров поставь. Всегда тренера будут рубить только бабки на сборной России, самые высокооплачиваемые тренеры были у нас, а результат 0. Хидинк визунчик и тот по настоящему одну игру выиграл у голандцев и то в дополнительное время, а вспомните как Хорваты нас вытащили на тот евро 2008- это визение...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 7 сентября 2016, 10:21

      Канчельскис часто бред несет, по его логике защитники должны тренировать зашитников, нападающий нападающих. Дзофф тоже был вратарем, но тем не менее довел итальянцев до а финала, в финале не повезло.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 7 сентября 2016, 09:59

      В топку таких экспертишек как Канчельских, Мостовой. Какие из них эксперты. Пусть посмотрят тот футбол в который они играли, отстой. При нынешнем футболе они бы только лавку протирали. Уровень совсем другой. Начните сначала детишек тренировать. А когда дойдете до уровня хотя бы ФНЛ потом будете языками трепать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 сентября 2016, 09:48

      Прав Андрей во многом. Но на Черчесова зря наехал. Любой тренер будет за результат переживать и мнение РФС исполнять. Ребята это же Россия, здесь ты никогда не станешь главным тренером, если не будешь исполнять все прихоти президента или РФС. Да и чем Черчесов хуже или лучше других кандидатов россиян на эту должность? Уж точно не хуже. На вопрос чего он добился как тренер? Динамо неплохо тренировал, чемпионат Польши выиграл и это в последние годы. А другие кандидаты что? Да ничего в последние годы не показывали особо. Ну Бердыев, так он не русский, а туркмен. Давайте ещё Бышовца как кандидата в сборную вспомним, выиграл Олимпиаду в 80-х и всё до сих пор герой блин, а то что его выгоняли отовсюду уже лет как 15 последних так это ничего, всегда и всюду.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 7 сентября 2016, 09:20

      Канчельскис ты кто???

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 сентября 2016, 08:58

      Канчельскис? он любит покритиковать но с другой стороны прав зачем в товарняке выпускать Полоза на 87 минуте, смысл? А по игре так ее пока нет и не было уже давно Черчесов не волшебник и в нынешней сборной нет таких как Аршавин или Зырянов Широков,Миранчука выпускают на замену его вообще не видно Оздоев полный ноль такой же и Канунников один Зобнин сейчас тянет на уровень сборной защита как всегда проходной двор и будь ганцы по хладнокровней могли штуки три вкатить и обязаны были но не срослось.Матчем разочарован и вообще у других сборных тоже не фонтан пока лишь Беларусь да швейцарцы показали неплохую игру

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      Громит > Garrincha58 7 сентября 2016, 10:43

      Про запятые забыл?)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 7 сентября 2016, 08:54

      Вратарь должен тренировать вратарей.Защитник - защитников.Полузащитник - полузащитников. Нападающий - нападающих.А кто сборную должен тогда тренировать?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 7 сентября 2016, 08:47

      Обычная игра сборной - нудная и безыдейная. Новый тренер "сссс..?" -это харашо... Дайте игроков, которые бы не "ссали" брать игру на себя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 сентября 2016, 08:03

      Для обновлённого состава неплохо сыграли.Это подтверждает народную мудрость(и Сталина) )):Незаменимых людей не бывает.Главное,на это и Андрей намекнул: Не ссать! Не ссать!!Хватит бояться соперника! Во втором тайме опять полезло в действиях команды и тренера то,"родное".Осталось джигиту Черчесову сесть на скамейку и начать мотаться,как неврастеник Слуцкер.Берите пример с ростовчан и К.Б.Бердыева.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      zenit888 7 сентября 2016, 07:50

      В игре сборной нет ни смысла, ни тактики, ни понимания, что они делают на поле. Черчесов - полный ноль, как тренер и ручной для РФС.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11