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    Писарев: «Молодежная сборная России не смогла реализовать множество моментов в игре с Австрией»

    Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев отметил, что в поединке отборочного раунда Евро-2017 с Австрией (1:1) его команда имела массу моментов, которые не удалось реализовать. Также наставник подчеркнул, что российские игроки были ближе к победе, чем их соперники.

    «Мы создали очень много моментов, но не реализовали их, а соперник единственный свой удар реализовал. Мы были ближе к победе. Был хороший сбор, тяжелый выезд на Фареры, но ребята молодцы, все выдержали и сегодня даже играли с преимуществом.

    Есть претензии к отдельным игрокам, но говорить об этом не буду», – сказал Писарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.09.2016 20:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +40

      PESHES 6 сентября 2016, 22:40

      О забыл добавить ,,,,,, мы были так хороши ну просто не повезло в общем как обычно за что нам должно быть стыдно?????

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