Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» присматривается к Дауду

    «Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Махмуда Дауда. Сегодняшний поединок между молодежными сборными Финляндии и Германии посетят скауты красных с целью понаблюдать за игрой 20-летнего футболиста.

    По информации СМИ, опубликованной ранее, «Боруссия» не против расстаться с хавбеком, но только за сумму, устраивающую клуб.

    В прошлом розыгрыше Бундеслиги Дауд принял участие в 32 поединках, записав на свой счет пять голов и восемь результативных передач.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2016 20:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 7 сентября 2016, 13:37

      Под Систему Клоппа точно подойдёт, а в Гладбахе и сейчас нормальная банда, так что и без него справятся. Их хоть не лихорадит как Ливерпуль вначале сезона.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11