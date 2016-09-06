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    Пятов: «Мы недовольны итогом матча с Исландией»

    Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал итог матча с Исландией (1:1) в рамках 1-го тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2018.

    «Конечно, мы не можем быть довольны сегодняшним результатом — могли выиграть. Тем не менее верю, что у нас все впереди. В ситуации с первым голом мы где-то ошиблись, получился нелепый отскок. Но главное, что мы сумели собраться и сравнять счeт.

    Выполнили ли мы установку тренерского штаба? Мы старались, но в первом тайме у нас было больше ошибок. Особенно что касается передач. Если бы мы меньше допускали ошибок, у соперника было бы меньше контратак. Во втором тайме мы уже выглядели получше. Хорошо сумели разыграть комбинацию в моменте с назначением пенальти. Думаю, со временем мы будем лишь улучшать нашу игру.

    Исландия — очень специфическая команда. У них аут — как стандарт. Сегодня они как могли «загружали» мяч в нашу штрафную. В принципе, мы сумели справиться с этой задачей», – приводит слова Селюка Dynamo.Kiev.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2016 10:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 6 сентября 2016, 11:25

      Радоваться надо! Это для вас все товарищеские матчи! На ЧМ мы вас не ждём, у ё бки!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +44

      timurrazz > С-Пб on-line 6 сентября 2016, 13:00

      лично Пятова?

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > timurrazz 6 сентября 2016, 15:45

      недос трану сал оедов

      -1
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > С-Пб on-line 6 сентября 2016, 19:10

      Смотри сам не вылети в групповухе

      -1
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Kuborg_Ua 7 сентября 2016, 08:46

      ахаха))))это ты будешь смотреть по телеку с дивана, чтобы мы не "вылетели в групповухе", недоев ропеей котёльный!

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      Рейтинг: +140

      SandersMax 6 сентября 2016, 10:28

      да счастливы должны быть что Исландия не отгрузила больше

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