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    Коста: «Я знал, что голы в сборной Испании однажды придут»

    Форвард сборной Испании Диего Коста, ставший автором дубля в матче 1-го тура отборочного цикла ЧМ-2018 против Лихтенштейна (8:0), прокомментировал результат поединка.

    «Я знал, что однажды голы за сборную придут. Но я не добился бы успеха без поддержки тренера и своих партнеров. Теперь дела пошли вверх, и я активно участвую в игре. Хочу поблагодарить всех», – заявил Коста.

    Отметим, в последний раз нападающий забивал за сборную в октября 2014 года в матче против Люксембурга (4:0).

    Источник: Goal.com

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    06.09.2016 01:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 6 сентября 2016, 09:12

      Ну да, Люксембургу да Лизтейнштену и Погребняк забивал)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 6 сентября 2016, 08:53

      Как пришли так и уйдут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      Иван872 6 сентября 2016, 08:11

      красавчик

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 6 сентября 2016, 06:47

      Забивает карликам только. Следующего гола ждать только в ответке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 6 сентября 2016, 02:33

      ну да, такому гранду забил....

      1
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