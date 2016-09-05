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    Петер Шмейхель: «Трансфером Погба «МЮ» доказал, что может позволить себе любого игрока»

    Бывший страж ворот «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель отметил, что приобретением полузащитника Поля Погба за 105 миллионов евро манкунианцы доказали свою состоятельность в качестве успешного европейского клуба.

    «Погба – лучший в мире на своей позиции. Меня не интересует его цена. Столько же ему могли заплатить и другие клубы, включая «Манчестер Сити» и «Челси», однако «Манчестер Юнайтед» показал, что ему такой трансфер тоже по карману.

    «МЮ» доказал, что является успешным клубом, имеющим возможность приобретать любых игроков. Мне кажется, это громкое заявление, которого не было в последние три года», – приводит слова Шмейхеля Omnisport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2016 17:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Зубастик-Рон 5 сентября 2016, 22:25

      Смешно за тебя клоун

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 5 сентября 2016, 20:26

      На его позиции лучший? Смешно

      -2
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