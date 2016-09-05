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    Рейна: «С уходом Игуаина, Кальехон может забивать больше»

    Голкипер «Наполи» Пепе Рейна положительно оценил четыре набранные очка в первых двух матчах сезона чемпионата Италии.

    «Защита команды состоит не только из защитников и вратаря. У нас атакуют и обороняются все игроки. Вполне вероятно, что на старте сезона могут быть какие-то ошибки, несмотря на то что в прошлом году нам удалось выдать серию игр без пропущенных голов. Сейчас «Наполи» находится далеко не в лучшем состоянии, но мы можем быть довольны четырьмя набранными очками.

    Что касается Игуаина, то не вижу каких-то причин для того, чтобы обсуждать его сейчас. Без него, возможно, Кальехон будет забивать больше. Каждый игрок может сделать намного больше с уходом Игуаина», – приводит слова Рейны Il Corriere Dello Sport.

    В 3-м туре «Наполи» предстоит провести выездной матч против «Палермо».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2016 11:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 5 сентября 2016, 12:01

      с уходом Игуаина Наполи будет целый сезон пыжиться

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