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    Родионов: «Мне нравится начало карьеры Зобнина в «Спартаке»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов оценил игру Романа Зобнина в товарищеском матче сборных России и Турции (0:0).

    «Мне понравилась. Пусть он и немного времени на поле провел. Мне вообще нравится начало его карьеры в «Спартаке». Да, мы знали его по «Динамо», но приятно, что человек прогрессирует. И мы уверены, что Роман может играть еще лучше», – сказал Родионов.

    Также он прокомментировал выступление Сергея Песьякова в игре 11-го тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Зенитом-2» (4:1).

    «Сергей получил травму еще на сборах в игре против «Янг Бойз». Оказалась она серьезной, восстановление затянулось. Для получения игровой практики матч против «Зенита» – как нельзя лучше».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2016 23:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 4 сентября 2016, 17:31

      Очень нравится Песъяков. По сравнении с Ребровым прилично играет ногами, а это важно

      0
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 4 сентября 2016, 16:46

      и мне нравится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 4 сентября 2016, 13:29

      Мне нравится, что вы больны не мною, мне нравится, что я болен не вами. Мне нравится, мне нравится, мне нравится, как бы не обосравится.

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 4 сентября 2016, 12:16

      Да молорик, старается и это главное, есть желание значит будет хороший прогресс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      tatarin2912 4 сентября 2016, 10:36

      Зобнин красавец, он как немногие заслужил место в основе сборной.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 4 сентября 2016, 10:09

      Смотрится очень качественно

      0
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      Рейтинг: +50

      Partyk 4 сентября 2016, 08:41

      Роман определенно усилил игру Спартака в центре, надеюсь дальше будет прогрессировать и станет основным полузащитником в сборной.

      4
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 4 сентября 2016, 07:04

      Зоба и в Динамо играл хорошо, но на тот момент использовался не правильно! А тут ему дали "зеленый" и он пашет! И скорее всего 11 числа мы увидим следующий состав Ребров,Боккети,Кутепов,Маурисио,Зобнин,Комбаров,Глушаков,Джано,Ромуло,Зе,Промес!

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 4 сентября 2016, 00:39

      ничего пока

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