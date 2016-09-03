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    Витсель: «Во всех смыслах чувствовал себя игроком «Ювентуса»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель выразил разочарование от сорвавшегося трансфера в «Ювентус», так как уже чувствовал себя игроком туринского клуба.

    «Зол ли я на «Зенит»? Нет, но разочарован. Я успешно прошел медицинский осмотр и уже во всех смыслах чувствовал себя игроком «Ювентуса». Обидно, что «Зенит» принял такое решение и отказался от 25 миллионов евро, но порой в футболе случаются и такие вещи. Я благодарен «Ювентусу», который сделал все возможное, чтобы подписать меня», – сказал Витсель.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2016 11:38
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +358

      Финт 5 сентября 2016, 07:03

      Да пока в Юве есть Хедира,сидел бы он на лавке тупо и всё.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 4 сентября 2016, 00:43

      Витсель теперь не игрок, теперь будет делать вид что отрабатывает зряплату

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 3 сентября 2016, 22:13

      Надо было отпускать,..... профукали миллионы........ теперь будет играть без желания и мотивации ,лишь бы не получить травму .

      -1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 3 сентября 2016, 17:36

      щас бы 25 лям за витселя дать...

      -1
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      Рейтинг: +767

      товрос 3 сентября 2016, 14:49

      бу-га=га и Margello не отпустили бу-га-га!!!

      -1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 3 сентября 2016, 14:29

      Отработай контракт и вали. Задолбал уже.

      -1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 3 сентября 2016, 13:50

      Скорей хотелось ему свалить из Зенита

      -1
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 3 сентября 2016, 13:32

      Зимой уйдет за 10)))

      1
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      Рейтинг: +889

      Krics 3 сентября 2016, 13:13

      Ни себе - ни вам!

      1
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 3 сентября 2016, 12:48

      молодец

      0
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