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    Мохаммед Сиссоко находится на просмотре в «Вест Бромвиче»

    Экс-хавбек «Ливерпуля», «Ювентуса», «Валенсии» и «ПСЖ» Мохаммед Сиссоко может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче». В настоящий момент 31-летний игрок находится на просмотре в стане «дроздов» и должен принять участие в субботнем товарищеском матче против «Дели Динамос».

    Малиец в настоящее время является свободным агентом, поэтому по правила ФИФА может заключить соглашение с клубом и по завершении трансферного окна. С июня 2015 по февраль нынешнего года Сиссоко защищал цвета «Шанхай Шеньхуа», проведя за китайский клуб 15 поединков и забив один гол.

    Источник: Daily Mail

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    03.09.2016 09:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 3 сентября 2016, 14:18

      Хорош был раньше

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    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 3 сентября 2016, 11:43

      В юве норм отжигал

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