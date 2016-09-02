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    Сборные Италии и Германии договорились о товарищеском матче

    Сборные Италии и Германии проведут товарищеский матч. Встреча состоится 15 ноября в Милане на стадионе «Сан-Сиро», сообщает пресс-служба итальянской команды.

    Напомним, в последний раз сборные Италии и Германии встречались на Евро-2016. В четвертьфинальном матче немцы оказались сильнее. Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью 1:1, а серия пенальти со счетом 6:5.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2016 20:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 4 сентября 2016, 17:14

      Лучше договоритесь уничтожить вонючих продажных французов. Так откровенно слить немцев на ЧЕ это нужно много наглости набраться.

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      Рейтинг: +6304

      Добрый Бобер 2 сентября 2016, 22:05

      Ясен пень, что договорились. Если б в матче играло три команды, они бы Японию позвали.

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      Рейтинг: +527

      трениришко 2 сентября 2016, 21:28

      а мудко только с гондурасами может договариваться

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