Сборные Италии и Германии договорились о товарищеском матче

Сборные Италии и Германии проведут товарищеский матч. Встреча состоится 15 ноября в Милане на стадионе «Сан-Сиро», сообщает пресс-служба итальянской команды.

Напомним, в последний раз сборные Италии и Германии встречались на Евро-2016. В четвертьфинальном матче немцы оказались сильнее. Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью 1:1, а серия пенальти со счетом 6:5.