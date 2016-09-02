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    Зинченко: «Англия — это то, к чему нужно стремиться каждому футболисту»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, находящийся в аренде в ПСВ, поделился подробностями своего перехода в английский клуб из «Уфы».

    — «Ман Сити» голову не вскружил? В 19 лет такой клуб...

    — Нет. Но когда я первый раз услышал о «Сити» — в одно ухо влетело, из другого вылетело, потому что я на тот момент был игроком «Уфы». Я не поверил, потому что такой клуб с таким тренером... Высказывания Гвардиолы... Я просто не мог поверить своим ушам. И жизнь меня научила: пока не увижу, пока не потрогаю, пока не попробую — не поверю.

    — «Уфа» маленький клуб. «Манчестер Сити» — гранд. Что больше всего вас удивило в Англии?

    — Что бросилось в глаза — качество полей. Там это на идеальном уровне, я давно на таких не тренировался. Ты играешь в футбол и вдвойне получаешь удовольствие. И, конечно, уровень игры, тренировочного процесса, интенсивность, скорости, работа с мячом и т.д. Действительно, большая разница между украинским, русским и английским футболом. Англия — это то, к чему нужно стремиться каждому футболисту.

    — Вы подписали контракт на пять лет. У Вас не было опасений, что Вы приходите в клуб, где из двадцати человек восемнадцать — игроки сборных, и суперзвезда на суперзвезде? Не боялись потеряться? Или наоборот, это вызов?

    — Конечно, вызов. У каждого человека должна быть цель. Ты должен просыпаться и идти к ней, а вечером ложиться спать и спрашивать у себя: «А что я сегодня сделал для достижения своей цели?». И меня нисколько не пугало, сколько там сборников, хоть 30. У каждого две руки, две ноги, одна голова. Все идет от головы: как ты себя поставишь, как будешь себя вести. Что стоить отметить в Англии: если ты можешь позволить себе уснуть в два часа ночи — на следующий день ты будешь вялый. Там люди все видят, поскольку там много различных тестов, которые показывают, сколько тебе не хватает витаминов, что тебе нужно покушать, пил ли ты алкоголь, к примеру, на выходных. Они следят и видят все. Поэтому просто нужно быть профессионалом. Если ты профессионал, добиваешься своей цели, прогрессируешь и каждый день растешь как футболист — все возможно.

    — Если бы два года назад к Вам подошли на улице и сказали, что через полтора года Вы сыграете на чемпионате Европы и подпишите контракт с «Манчестер Сити», Вы бы на этого человека как посмотрели?

    — Конечно, я не поверил бы. Но мечты для чего? Для того, чтобы они осуществлялись.

    Источник: sport.ua

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    02.09.2016 15:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 2 сентября 2016, 16:54

      ох блять!! за всех футболистов мира ответил хохол..(((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 2 сентября 2016, 16:55

      не удивлюсь если будет говнить Россию..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Chernyi Lis 3 сентября 2016, 00:01

      А вам вообще сказать нечего!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 2 сентября 2016, 16:38

      Молодой, а мыслит здраво. Молодец!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 2 сентября 2016, 16:32

      Чо та он распизделься

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 2 сентября 2016, 16:28

      Удачи!

      2
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      Рейтинг: +371

      ASG 2 сентября 2016, 15:25

      главное не зазвездись раньше времени

      -1
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