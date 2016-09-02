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    Сборная России тренируется без Тарасова

    Сборная России проводит тренировку на поле стадиона «Арена Химки». Перед началом тренировки команда поздравила Станислава Черчесова с 53-летием. В занятиях в общей группе принимают участие все вызванные наставником национальной команды футболисты, кроме полузащитника Дмитрия Тарасова. Игрок «Локомотива» получил повреждение в матче со сборной Турции (0:0) и занимается по индивидуальной программе. Таким образом, тренерский штаб сможет рассчитывать практически на всех игроков в предстоящем товарищеском матче с командой Ганы, передает корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

    Напомним, товарищеский матч Россия-Гана пройдет 6 сентября в Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2016 11:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 2 сентября 2016, 13:48

      турки пи.....ды ему дали за майку с путином

      0
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    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 2 сентября 2016, 12:54

      Значит в матче со Спартаком вместо Тарасова будет играть Денисов)))

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 2 сентября 2016, 12:43

      Отряд не заметил потери бойца...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 2 сентября 2016, 12:25

      У Ольги надо спросит где он

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 сентября 2016, 12:24

      "Политбюро и ЦК с глубоким прискорбием..." Без Бузова нам с Ганой пипец!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 2 сентября 2016, 12:09

      Вот это потеря... Он на лобное уехал??

      3
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      ...
      Рейтинг: +18

      Инженеришка > Kitoboy_161 2 сентября 2016, 12:11

      на лобное к Бузовой) ахах

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 2 сентября 2016, 11:58

      у Ганы выйграем с преимуществом в 1 мяч

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Инженеришка > SandersMax 2 сентября 2016, 12:04

      "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь"

      0
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      Рейтинг: +140

      SandersMax > Инженеришка 2 сентября 2016, 12:09

      да я собственно и гоп не сказал и прыгать не собираюсь, а делаю прогноз

      2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > SandersMax 2 сентября 2016, 12:22

      Согл

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > SandersMax 2 сентября 2016, 12:31

      Прогноз обычно делают эксперты,специалисты.А ты угадываешь)

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      Рейтинг: +140

      SandersMax > Romantic2010 4 сентября 2016, 10:18

      они по своей сути тожн угадывают. не так ли?!)))

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