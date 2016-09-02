Черчесов: «Я оправдываю переход Новосельцева в «Зенит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал переход защитника Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит».

«Каждый в карьере должен принимать какие-то решения. «Зенит» – стабильный клуб. Сейчас он играет в Лиге Европы – это тоже не последний турнир. В следующем, возможно, вернется в Лигу чемпионов. Я оправдываю этот ход. Кстати, мы сейчас с ним шутили по этому поводу: выходил на матч игроком «Ростова», уходил с него – игроком «Зенита», – заявил Черчесов.