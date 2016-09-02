Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черчесов: «Я оправдываю переход Новосельцева в «Зенит»

2 сентября 2016, 06:50
22

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал переход защитника Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит».

«Каждый в карьере должен принимать какие-то решения. «Зенит» – стабильный клуб. Сейчас он играет в Лиге Европы – это тоже не последний турнир. В следующем, возможно, вернется в Лигу чемпионов. Я оправдываю этот ход. Кстати, мы сейчас с ним шутили по этому поводу: выходил на матч игроком «Ростова», уходил с него – игроком «Зенита», – заявил Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Новосельцев Иван Черчесов Станислав
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VikNMar
1472788860
" Зенит " скоро всех скупит .......... а чемпион ЦСКА !!!
Ответить
gencha19
1472789966
Шутите дальше. Пришёл в Зенит нормальным игроком , а стал как Дзюба.....
Ответить
KK777
1472792578
еще одно бревно в зените))
Ответить
Pro100Kid
1472796982
Ему всего лишь 24 года,если не пойдет в Зените, еще будет время исправить ошибку. Так что все нормально.
Ответить
KalterJax
1472800764
Конечно это хорошо для игрока вплане перспектив, но о каких перспективах идёт речь, когда ты УЖЕ в лиге чемпионов, у тебя есть возможность поиграть на самом высоком уровне здесь и сейчас ... уйти всегда успеешь, тебе 25 ещё не исполнилось даже ... а в итоге ты прешься за стабильной зарплатой и какими-то призрачными перспективами ... мало что ли таких игроков было? примеров очень много когда люди были героями в своём клубе, а при переходе в более сильный клуб полировали скамейку и про него все забывали ... Конечно я Ивану желаю успехов, но всё-так считаю, что он поторопился ...
Ответить
Nesterenko
1472801376
Иван просто идиот, повелся на бабки, вот и все. Конечно бабки все любят, и он пошел только ради их, потому что Лигу Чемпионов никакой нормальный игрок не променяет на Лигу Европы. А Ванечка дурачок променял, к большому сожалению через год потеряем еще одного русского защитника.
Ответить
порт
1472802647
Время покажет.
Ответить
Seidu_Dumbiy
1472805641
тебе все хиханьки да хаханьки
Ответить
Tri
1472812531
Если Иван покажет себя и будет прогрессировать, будущее в Зените ему обеспечено. Перспективы в Ростове очень туманны, 6 матчей в ЛЧ и что дальше? Он талантливый футболист, и думает о будущем. Удачи Ивану, всё должно получится.
Ответить
Sergey-52
1472827274
Все решили деньги...Сумма в 10 лямов ин.денег Ростов устроила.Оклад у Ивана видимо тоже будет солидный-значит и его самого все устроило.Вот только с перспективой роста-вопрос.В Ростове,на мой взгляд,у него было больше шансов стать игроком высокого,возможно,европейского уровня.Во всяком случае,еще один сезон в Ростове,пошел бы только на пользу.А в Зените,у Луческу,уже сразу надо показывать игру высокого уровня.Или на лавку,как его тезка,Соловьев, из московского Динамо,который за три года в Зените,отыграл только 4 матча за основу.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
3
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
4
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
10
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
3
Все новости
Все новости
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
2
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
9
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
21
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
7
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+