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    Директор «Барселоны»: «Прошлым летом у нас было приоритетное право на покупку Погба»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, перешедший этим летом из «Ювентуса», в прошлом году мог оказаться в «Барселоне». Об этом рассказал один из директоров каталонского клуба Альберт Солер.

    «В прошлом году мы договорились с «Юве», что если они захотят продать Погба, то приоритетное право будет за нами. Но «Ювентус» не захотел расставаться с ним, а мы не нуждались в том, чтобы настаивать и подталкивать их к трансферу.

    У нас был период выборов, а это неподходящее время, чтобы совершать трансферы такого калибра», – сказал Солер.

    Источник: Sport.es

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    01.09.2016 23:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 2 сентября 2016, 08:16

      и правильно поступили не покупая, зачем он нужен вообще ))

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