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    Нойер назначен капитаном сборной Германии

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сообщил, что новым капитаном национальной команды станет голкипер Мануэль Нойер.

    «У Нойера есть все, чтобы быть капитаном. Он добился выдающихся спортивных достижений. Мануэль является командным игроком и образцом для подражания. У него также отличные человеческие качества. Он очень ответственный и всегда пользуется уважением в команде», – цитирует Лева официальный сайт Немецкого футбольного союза.

    Напомним, что предыдущим капитаном сборной Германии был Бастиан Швайнштайгер, который завершил международную карьеру.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2016 17:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 сентября 2016, 15:27

      Прекрасно! Достойный капитан!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 1 сентября 2016, 20:50

      Почему не Хумельс или Боатенг? На мой взгляд Матс и Боа достойны быть капитанами сборной. Против Ману ничего не имею. Аааааааааа еще же есть Мюллер

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 1 сентября 2016, 20:11

      Достойная кандидатура

      -1
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 1 сентября 2016, 19:52

      по стопам Кана!!!

      0
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