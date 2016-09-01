Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Касаев: «Хочу сыграть за сборную России на ЧМ-2018»

    Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев поделился ожиданиями от предстоящих Кубка Конфедераций и чемпионата мира в России.

    «Мы все ждем международные турниры. Во-первых, это праздник для всей страны, что чемпионат мира, что Кубок конфедераций. Во-вторых, это огромное развитие тех городов, где строятся стадионы.

    До чемпионата мира еще два года, и я хочу сыграть на домашнем турнире. Все шансы есть, будем работать. Надеюсь, нынешняя сборная покажет достойный результат», – сказал Касаев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2016 17:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 1 сентября 2016, 22:00

      ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ТЕХНИЧНЫХ ИГРОКОВ....ВЕС ТЕБЕ НАДО СБРОСИТЬ АЛАН

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 1 сентября 2016, 17:33

      Бомбардир, а зачем печатать одну и ту же статью два раза!? Уже ведь печатали об этом в 11-42

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11