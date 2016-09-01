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    М'Вила: «В «Сандерленде» не отвечали на мои звонки. Почему?»

    Хавбек «Рубина» Янн М'Вила недоволен тем, что его трансфер в «Сандерленд» так и не состоялся.

    «Я звонил «Сандерленду», но там не брали трубку. Почему? Мое сердце разбито», – пишет футболист в Instagram. К слову, спустя некоторое время сообщение было удалено.

    Ранее сообщалось, что игрок договорился о переходе в «Сандерленд», но трансфер так и не состоялся.

    Источник: Instagram

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    01.09.2016 10:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 сентября 2016, 09:38

      Неплохо в том году играл, но нашли более сильного игрока, так что за такие деньги - 7 лимонов Рубину сейчас не нужен. В следующее окно перейдёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 2 сентября 2016, 08:04

      Жизнь вообще тяжелая штука, нигер.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +91

      Warrior God 1 сентября 2016, 14:14

      Такого игрока мариновать,рубин ебнутый клуб.

      2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 1 сентября 2016, 11:57

      Потому что агента надо иметь ))

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 1 сентября 2016, 11:30

      Еще один черныш, который денег нажил, а клуб кучу денег из-за него потерял и продолжает терять.

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 1 сентября 2016, 11:08

      Номер, однако, перепутал. Или с похмеля звякал

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 1 сентября 2016, 10:39

      Забей.Езжай в Нефтекамск.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 1 сентября 2016, 10:39

      кому он нужен то)))

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