М'Вила: «В «Сандерленде» не отвечали на мои звонки. Почему?»

Хавбек «Рубина» Янн М'Вила недоволен тем, что его трансфер в «Сандерленд» так и не состоялся.

«Я звонил «Сандерленду», но там не брали трубку. Почему? Мое сердце разбито», – пишет футболист в Instagram. К слову, спустя некоторое время сообщение было удалено.

Ранее сообщалось, что игрок договорился о переходе в «Сандерленд», но трансфер так и не состоялся.