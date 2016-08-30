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    Ляпорт может начать выступление за сборную Испании

    Защитник «Атлетика» Эмерик Ляпорт может начать выступление за сборную Испании. Как сообщает источник, тренерский штаб национальной команды заинтересован в услугах футболиста.

    Напомним, что Ляпорт выступал за юношеские сборные Франции, но так и не получил приглашения в основную команду команду для участия в чемпионате Европы.

    В прошлом сезоне Ляпортом интересовались «Барселона» и «Манчестер Сити».

    Источник: Marca

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    30.08.2016 07:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 30 августа 2016, 09:00

      Да кого это удивляет, сейчас в сборных,что хотят то и творят. Скоро игроки гражданство по нескольку раз на неделю менять будут.

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