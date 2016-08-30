Да кого это удивляет, сейчас в сборных,что хотят то и творят. Скоро игроки гражданство по нескольку раз на неделю менять будут.
Защитник «Атлетика» Эмерик Ляпорт может начать выступление за сборную Испании. Как сообщает источник, тренерский штаб национальной команды заинтересован в услугах футболиста.
Напомним, что Ляпорт выступал за юношеские сборные Франции, но так и не получил приглашения в основную команду команду для участия в чемпионате Европы.
В прошлом сезоне Ляпортом интересовались «Барселона» и «Манчестер Сити».