Защитник «Атлетика» Эмерик Ляпорт может начать выступление за сборную Испании. Как сообщает источник, тренерский штаб национальной команды заинтересован в услугах футболиста.

Напомним, что Ляпорт выступал за юношеские сборные Франции, но так и не получил приглашения в основную команду команду для участия в чемпионате Европы.



В прошлом сезоне Ляпортом интересовались «Барселона» и «Манчестер Сити».