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    Ширер посоветовал Руни уйти из сборной

    Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер уверен, что Уэйну Руни пора завершить свою международную карьеру.

    «Манчестер Юнайтед» обладает глубоким и мощным составом, и Руни придется показывать высший уровень, чтобы остаться в команде. Ему пришло время подумать о себе. А это означает – мне жаль говорить так – что ему нужно уйти из сборной.

    Я не говорю, что он недостаточно хорош для Англии – это не так. Но ему уже 30 лет, он – капитан клуба и сборной, и удовлетворять высоким требованиям в обеих командах становится трудно», – сказал Ширер.

    Источник: Goal.com

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    29.08.2016 21:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 30 августа 2016, 08:35

      он прав

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