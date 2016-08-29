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    Фабрегас: «Конте никогда не говорил, что я могу уйти из «Челси»

    Хавбек «Челси» Сеск Фабрегас заявил, что главный тренер Антонио Конте не намерен отпускать его в другой клуб. По словам игрока, у него отличные отношения с итальянским специалистом. Ранее сообщалось, что наставник синих не возражает против перехода испанца в «Ювентус».

    «Вопреки тому, что было написано в прессе, у меня с Конте хорошие взаимоотношения. Он никогда не говорил, что я могу покинуть клуб. Он сказал, что рассчитывает на меня, как и я рассчитываю на него. Я буду сражаться за этот клуб до самого конца и всегда буду отдавать все силы. Я полностью предан «Челси» и моя единственная цель состоит в том, чтобы помочь ему побеждать в каждом матче», – написал Фабрегас на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    29.08.2016 06:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 29 августа 2016, 08:30

      Типичная история, "Сначала его продают, потом опровержение всей инфы со слов самого игрока, а потом продажа ". Все банально и просто.

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