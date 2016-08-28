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    Гвардиола: «Я постоянно объяснял Шакири, почему он остается в запасе»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на слова критики со стороны полузащитника «Сток Сити» Шердана Шакири, который ранее заявил, что специалист не объяснял ему в «Баварии», по какой причине не ставит его в основной состав.

    «Я помог проявить себя многим футболистом. Но есть и такие игроки, которые критикуют меня. Основным их мотивом является то, что они при мне мало играли, как это случилось и с Шакири. Я ему постоянно объяснял, по какой причине он остается в запасе. И это происходило каждые выходные», – заявил Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    28.08.2016 09:59
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 28 августа 2016, 11:19

      шарик ты балбес

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 28 августа 2016, 10:56

      А мог в Спартаке играть постоянно. Дебил.

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