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    Раньери: «В понедельник Каспер Шмейхель перенесет операцию»

    Вратаря «Лестера» Каспера Шмейхеля в понедельник ждет операция. Об этом рассказал главный тренер чемпионов Англии Клаудио Раньери.

    «На протяжении последнего месяца у Каспера была небольшая проблема с грыжей, и в понедельник он перенесет операцию.

    Все это займет четыре или пять дней, а потом он снова будет готов играть. Сегодня он хотел выйти на поле, но во время игры почувствовал дискомфорт, так что мы заменили его», – сказал Раньери.

    Шмейхель был заменен в начале второго тайма матча третьего тура АПЛ против «Суонси» (2:1), и вместо него на поле вышел новичок «Лестера» Рон-Роберт Цилер, дебютировавший за клуб.

    Источник: Mirror.co.uk

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    28.08.2016 01:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 28 августа 2016, 10:17

      Грыжа за 5 дней не лечится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 августа 2016, 06:39

      Здоровья.

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