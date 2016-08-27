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    Рэшфорд: «Многому учусь у таких игроков, как Златан»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал исход матча третьего тура АПЛ против «Халла» (1:0). Победу манкунианцам принес гол Рэшфорда в концовке встречи.

    «Удивительно. Это был первый для меня выездной матч в этом сезоне, и я рад трем очкам и голу. На тренировках я отрабатываю такие моменты.

    Находится каждый день среди таких игроков, как Златан Ибрагимович – это удивительно. Я многому учусь у них.

    Фанаты выбежали на поле праздновать – это часть футбола», – сказал Рэшфорд.

    Источник: BBC

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    27.08.2016 21:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 27 августа 2016, 22:04

      У него есть все потенциалы, вырасти у уровню Ибры... (конечно не Физа, акробатические этюды, режим Бога и т.д., а скорость, техника, принятие решения, голевое чутье) Так что дерзай, может и про тебя будут говорить "Бог" Манчестера!

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