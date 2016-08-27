Рэшфорд: «Многому учусь у таких игроков, как Златан»

У него есть все потенциалы, вырасти у уровню Ибры... (конечно не Физа, акробатические этюды, режим Бога и т.д., а скорость, техника, принятие решения, голевое чутье) Так что дерзай, может и про тебя будут говорить "Бог" Манчестера!
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал исход матча третьего тура АПЛ против «Халла» (1:0). Победу манкунианцам принес гол Рэшфорда в концовке встречи.
«Удивительно. Это был первый для меня выездной матч в этом сезоне, и я рад трем очкам и голу. На тренировках я отрабатываю такие моменты.
Находится каждый день среди таких игроков, как Златан Ибрагимович – это удивительно. Я многому учусь у них.
Фанаты выбежали на поле праздновать – это часть футбола», – сказал Рэшфорд.