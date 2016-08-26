Радимов: «Если столкнусь с Лозой, дам по морде! За базар отвечать надо!»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в Instagram прокомментировал критику в адрес Санкт-Петербурга со стороны музыканта Юрия Лозы.

«Глупость такой бывает, что просто вообще! Хватаешься за голову и только повторяешь: «Не дай мне бог сойти с ума. Нет, легче посох и сума...» С другой стороны, может, человек просто не выдерживает расставания с известностью и, старея, тихо сходит с ума? Или, дурак, пытается привлечь внимание хоть как-то – даже громкой глупостью! Главное – чтобы заметили!

Ну а что делать, если слава прошла, а звездная болезнь осталась?! Юрий Лоза, который за последнее время много про кого бреда наболтал и которого наверняка кто-то помнит по песне «Плот», сегодня добрался до Санкт-Петербурга. Петр Первый оказался дурачком, а Петербург – периферийным нахлебником, ничего не производящим, кроме понтов...

Поделюсь с этим товарищем – советующим, как нам жить, – словами Петра I: «Зло тихо летать не может». И из его же указа: «Говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была».

Это к чему – я, коренной ленинградец/петербуржец, не подам неизвестному мне Юрию Лозе руки при встрече, вместо этого, если столкнемся – дам по морде! Ага, мы, петербуржцы, настолько понтовые ребята, что живем по принципу: за базар отвечать надо! И оскорбления в адрес родного города считаем личным оскорблением!» – написал Радимов.