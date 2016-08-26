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  • Радимов: «Если столкнусь с Лозой, дам по морде! За базар отвечать надо!»

Радимов: «Если столкнусь с Лозой, дам по морде! За базар отвечать надо!»

26 августа 2016, 19:45
32

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в Instagram прокомментировал критику в адрес Санкт-Петербурга со стороны музыканта Юрия Лозы.

«Глупость такой бывает, что просто вообще! Хватаешься за голову и только повторяешь: «Не дай мне бог сойти с ума. Нет, легче посох и сума...» С другой стороны, может, человек просто не выдерживает расставания с известностью и, старея, тихо сходит с ума? Или, дурак, пытается привлечь внимание хоть как-то – даже громкой глупостью! Главное – чтобы заметили!

Ну а что делать, если слава прошла, а звездная болезнь осталась?! Юрий Лоза, который за последнее время много про кого бреда наболтал и которого наверняка кто-то помнит по песне «Плот», сегодня добрался до Санкт-Петербурга. Петр Первый оказался дурачком, а Петербург – периферийным нахлебником, ничего не производящим, кроме понтов...

Поделюсь с этим товарищем – советующим, как нам жить, – словами Петра I: «Зло тихо летать не может». И из его же указа: «Говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была».

Это к чему – я, коренной ленинградец/петербуржец, не подам неизвестному мне Юрию Лозе руки при встрече, вместо этого, если столкнемся – дам по морде! Ага, мы, петербуржцы, настолько понтовые ребята, что живем по принципу: за базар отвечать надо! И оскорбления в адрес родного города считаем личным оскорблением!» – написал Радимов.

Источник: Instagram
Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (32)
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MetaL0maN
1472231578
Хм... Интересное высказывание. Учитывая сколько Петр I сделал для России, учитывая что он построил самый красивый город (каждый город по своему красив, не нужно пинать меня за это высказывание ногами, но поймите сами, в те времена, например, Москва была деревянной деревней).
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subbotaspartak
1472232680
Я решать не берусь, Но если Лоза не трус Пусть сядет на свой плот, До Питера доплывёт, Булановой морду набьёт. Нравится или не нравится, Но с Радимовым он не справится
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андрей андреев
1472233113
"а Петербург – периферийным нахлебником, ничего не производящим, кроме понтов." А вот интересно,какие предприятия есть в городе на Неве(область не считается,и Газпром тоже)?
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Андрей Ермошин
1472233592
Да просто Радимов такой же пиарщик, как и большинство игроков Зеньки (Дзюбка, Шааатов и т.п.). Встретиться один на один, слабо одно место, которое сами знаете как называется, а на словах, все они Рэмбо.
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Саня БУБА
1472234704
....ни чего не имею против питера, но этому буланову и тому же лозе, навтыкал бы при встрече обоим!...один непуганый идиот, другой старый выживший из ума маразматик!
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Диктор
1472237360
Понты-понты.
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волчарик
1472242045
бомбардир я начинаю злиться.сделали вброс но не объяснили
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seawave
1472244274
Радимов красава!)))
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multiscan
1472246319
Лоза в последнее время действительно болтает много бредятины, но в конкретном случае нужно побольше узнать про первоисточник.
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Rzn_za_cska
1472249381
Нда ... прям футбольные новости
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