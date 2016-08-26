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    Швайнштайгер вызван на ближайшие матчи сборной

    Сборная Германии представила заявку на матчи против команд Финляндии и Норвегии.

    Игра против Финляндии будет товарищеской и состоится 31 августа, а встреча с норвежцами пройдет 4 сентября в рамках отборочного турнира на ЧМ-2018. Полностью заявка сборной Германии на эти матчи выглядит следующим образом:

    Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

    Защитники: Шкодран Мустафи («Валенсия»), Йонас Хектор («Кельн»), Бенедикт Хеведес («Шальке»), Эмре Джан («Ливерпуль»), Джонатан Та («Байер»), Никлас Зюле («Хоффенхайм»), Матс Хуммельс, Джошуа Киммих (оба – «Бавария»).

    Полузащитники: Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Месут Озил («Арсенал»), Юлиан Дракслер («Вольфсбург»), Бастиан Швайнштайгер («Манчестер Юнайтед»), Макс Майер («Шальке»), Юлиан Брандт, Карим Бельараби (оба – «Байер»), Марио Гетце, Юлиан Вайгль, Андре Шюррле (все – «Боруссия» Дортмунд),

    Нападающие: Томас Мюллер («Бавария»), Кевин Фолланд («Байер»).

    Источник: Twitter

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    26.08.2016 19:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      Swooper 29 августа 2016, 12:44

      Может хотел сосредоточиться на выступлении в клубе, а когда понял что сосредотачиваться не на чем, решил хоть чем то себя занять... А вообще это тренд сейчас: уходить из сборной и возвращаться в нее уже на следующий матч.

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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 26 августа 2016, 20:51

      он же вроде объявил об окончаний карьеры в сборной.

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