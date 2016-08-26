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    «Локомотив» подтвердил назначение Семина

    «Локомотив» официально объявил о назначении Юрия Семина на пост главного тренера команды. Напомним, 69-летний специалист уже дважды в своей карьере возглавлял железнодорожников (с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010 годы).

    Под его руководством красно-зеленые дважды выигрывали золотые медали чемпионата России (2002, 2004), четыре раза становились обладателями национального кубка (1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001), а также два раза завоевывали Суперкубок России (2003, 2005).

    Источник: ФК «Локомотив»

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    26.08.2016 13:56
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 26 августа 2016, 23:46

      Уважаю Юрия Павловича, удачи ему!

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 26 августа 2016, 19:04

      Вот это новость!!! С возвращением Юрий Павлович!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 26 августа 2016, 18:25

      Здорово !!!! Палыч с нами )) при адекватном руководстве я думаю толк будет))

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 26 августа 2016, 17:56

      удачи Семину

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      tilvan 26 августа 2016, 17:07

      Палыч, верим!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 26 августа 2016, 17:06

      Возвращение домой!

      1
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 26 августа 2016, 17:03

      к сожалению в одну воду не войти дважды и снаряд в одну лунку не падает, но все равно удачи земляку. Орел с тобой

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 26 августа 2016, 17:01

      легенда Локо

      1
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 26 августа 2016, 17:00

      ничего хорошего

      -3
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 26 августа 2016, 16:57

      добро пожаловать домой!

      2
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