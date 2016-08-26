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    «Фиорентина» договорилась с «Интером» о переходе Йоветича

    Нападающий «Интера» Стеван Йоветич может вернуться в «Фиорентину». Клубы уже достигли договоренности по вопросу перехода 26-летнего игрока. Сообщается, что черногорец будет отдан в бесплатную аренду, при этом обязательства по выплате зарплаты форварду будут полностью лежать на «фиалках».

    Отметим, что за «нерадзурри» Йоветич также выступает на правах аренды. Согласно договора с «Манчестер Сити», которому принадлежат права на игрока, миланцам придется приобрести нападающего за 14,5 миллиона евро в том случае, если он примет участие хотя бы в одной игре текущего сезона.

    Источник: Football Italia

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    26.08.2016 13:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 26 августа 2016, 17:49

      Возвращение Йоветича в Фиорентину?... Странно что именно так всё это произошло, можно было придумать схему и попроще

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    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 26 августа 2016, 15:31

      вот это схемы мутят... наша коррупция рядом не стоит!!!

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