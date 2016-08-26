«Сельта» все еще интересуется Вальбуэна

«Сельта» по-прежнему надеется подписать полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.

По информации издания Le Parisien, испанский клуб продолжает вести переговоры с французом. Известно, что хавбек получит роль лидера в испанской команде.

Сам Вальбуэна пообещал рассмотреть предложение «Сельты», но высокая зарплата экс-игрока «Динамо» может помешать планам испанцев подписать футболиста.