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    «Сельта» все еще интересуется Вальбуэна

    «Сельта» по-прежнему надеется подписать полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.

    По информации издания Le Parisien, испанский клуб продолжает вести переговоры с французом. Известно, что хавбек получит роль лидера в испанской команде.

    Сам Вальбуэна пообещал рассмотреть предложение «Сельты», но высокая зарплата экс-игрока «Динамо» может помешать планам испанцев подписать футболиста.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2016 11:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 августа 2016, 14:41

      Мне вот интересно, как можно получить роль лидера в команде? По-моему лидер определяется путём работы в коллективе, своих достижений в нём и на поле, а не путём того что кто-то так предположил...

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