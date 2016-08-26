«Сельта» все еще интересуется Вальбуэна

Мне вот интересно, как можно получить роль лидера в команде? По-моему лидер определяется путём работы в коллективе, своих достижений в нём и на поле, а не путём того что кто-то так предположил...
«Сельта» по-прежнему надеется подписать полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.
По информации издания Le Parisien, испанский клуб продолжает вести переговоры с французом. Известно, что хавбек получит роль лидера в испанской команде.
Сам Вальбуэна пообещал рассмотреть предложение «Сельты», но высокая зарплата экс-игрока «Динамо» может помешать планам испанцев подписать футболиста.