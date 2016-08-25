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    Шевченко вызвал Зинченко, Селезнева и Ярмоленко на матч с Исландией

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав национальной команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии. Стоит отметить, что в заявке сборной не оказалось ни одного игрока из российской Премьер-лиги.

    Голкиперы: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба – «Шахтер»), Денис Бойко («Бешикташ»);

    Защитники: Ярослав Ракицкий, Александр Кучер, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все – «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо» Киев), Артем Федецкий («Дармштадт»), Эдуард Соболь («Заря»);

    Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все – «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все – «Шахтер»), Иван Петряк, Александр Караваев (оба – «Заря»), Евгений Коноплянка («Севилья»), Евгений Шахов (ПАОК), Роман Безус («Сент-Трюйден»), Владлен Юрченко («Байер»);

    Нападающие: Евгений Селезнев («Шахтер»), Роман Зозуля («Бетис»), Артем Довбик, Денис Баланюк (оба – «Днепр»).

    Источник: ФФУ

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    25.08.2016 18:24
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