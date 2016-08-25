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    Полоз: «Наш результат – это на 99% вклад Бердыева»

    Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз в эфире «Матч ТВ» поделился впечатлениями после ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Аякса» (4:1; 5:2 по сумме двух матчей).

    «Эмоций минуте к 70-й не осталось. Когда гол забил, эмоций уже не было, если честно. Победа – это, конечно, супер. Дома забили четыре «Аяксу». Вряд ли кто-то перед игрой мог такое сказать. Хочу сказать спасибо болельщикам. Они придавали сил, потому что их у нас уже не было», – сказал Полоз.

    Также футболист оценил вклад в победу бывшего главного тренера ростовчан Курбана Бердыева.

    «Его вклад колоссален. Все это прекрасно видели, думаю. Мы заняли в прошлом чемпионате второе место. Думаю, на 99 процентов это его вклад. Без ребят и их самоотдачи ничего не вышло бы, но Бердыев был очень важен.

    С кем хочется сыграть в группе? Если честно, без разницы. Хочется насладиться победой».

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.08.2016 01:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      rrrrr 25 августа 2016, 13:49

      При всем уважении к Кириченко, Бердыев остается де факто главным тренером.

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