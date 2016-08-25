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    Бош: «Ростов» был хорош, играл фантастически»

    Главный тренер «Аякса» Петер Бош прокомментировал действия своих подопечных в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Ростова» (1:4; 2:5 по сумме двух матчей).

    «Сегодняшний матч и игра недельной давности сильно отличались. Неделю назад мы играли от атаки, а сегодня слишком нервничали, и «Ростов» этим пользовался. Мы получили легкие голы, теряли простые мячи, поэтому и проиграли. В первой игре у нас было много шансов забить, сегодня же «Ростов» сильно изменился, не дал нам их. Матчи пошли по разному сценарию.

    Как «Ростов» был хорош, играл фантастически, так и «Аякс» не сыграл на уровне своего домашнего футбола. Ростовчане сыграли на своем уровне.

    Пожалел ли я, что выпустил в ворота Силлессена? Дело не в этом. Отразится ли вылет из Лиги чемпионов на моем личном будущем? Нет», – сказал Бош.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2016 00:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 августа 2016, 16:00

      Игроки нашей команды просто понимали, что позади них Ростов, Россия, отступать некуда, как в 41-м году под Москвой. ОГРОМНАЯ УВАЖУХА!!!

      1
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 25 августа 2016, 08:31

      тренер Аякса Бош, ты защитников своих отъебош

      3
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      Рейтинг: +108

      Rustam27 25 августа 2016, 03:58

      Молодец Бош, сопернику относится с уважением

      3
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      Рейтинг: +6585

      maior-60 25 августа 2016, 03:03

      Еще бы!

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 25 августа 2016, 00:47

      Обольщаться не стоит... Впереди тяжёлый напряжённый труд. Планка задрана высоко, количество подходов ограничено. Удачи, РСМ!!! С ув.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 августа 2016, 00:37

      Этому "аяксовскому" молодняку Бердыева бы на сезон, и стали бы играть не хуже "Ростова"! Пока же у них нет цельной и сбалансированной игры, хотя молодёжь и талантливая. Ну а подстраховки в линии обороны просто нет.

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 25 августа 2016, 00:37

      Давно не получал такого удовольствия от игры футбольной команды, представляющей Россию. Молодцы! А вот таких молодцов, как Ерохин, Полоз, Джанаев, Новосельцев, Терентьев Черчесову надо приглашать в сборную. Опыта международного парни наберутся в ЛЧ.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 25 августа 2016, 00:32

      И по нашей улице все таки прошли инкассаторы))))

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      Рейтинг: +1381

      marslond 25 августа 2016, 00:28

      Ростов был просто сильней. Молодцы, парни!

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