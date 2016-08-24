Де Брюйне: «Гвардиола строго относится к еде»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал о том, какие изменения произошли в жизни команды с приходом в клуб Хосепа Гвардиолы.

«Он очень строго относится к еде. Мы обязаны завтракать и ужинать в клубе, но это упрощает жизнь. Меньше приходится готовить самому. Поначалу разница будет казаться большой, но в течение сезона мы привыкнем к этому.

О составе на матч мы узнаем за несколько часов до игры. Утром перед встречей с «Сандерлендом» мы отрабатывали стандартные положения, не зная, кто выйдет на поле. Занимались все.

А еще я спал дома. Со мной такого не было с тех пор, как я играл за «Генк», – сказал Де Брюйне.