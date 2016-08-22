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    «Марсель» сменит владельца и вернет Бьелсу

    В ближайшее время «Марсель» сменит хозяина и главного тренера.

    Сообщается, что французский клуб будет продан новому владельцу, который намерен вернуть на пост главного тренера Марсело Бьелсу.

    По информации источника, специалист приведет с собой шестерых игроков, а пресс-конференция по этому поводу состоится 28 или 29 августа.

    Напомним, Бьелса возглавлял «Марсель» в 2014–2015 годах и занял с клубом четвертое место в Лиге 1. Этим летом он был назначен главным тренером «Лацио», но покинул этот пост спустя два дня из-за недовольства трансферной политикой клуба.

    Сейчас главным тренером «Марселя» является Франк Пасси.

    Источник: Twitter

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    22.08.2016 19:55
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