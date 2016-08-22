Карпин: «Талант Кариоки наконец-то признали»

Тренер Валерий Карпин прокомментировал вызов в сборную Бразилии полузащитника Кариоки, с котором он вместе работал ранее в «Спартаке».

«Рад за Кариоку. Наконец-то признали его умение играть, его талант. Он был достоин и раньше вызова в сборную. Совершенно этим не удивлен. В «Спартак» он приехал 19-летним парнем, сейчас возмужал, окреп. А то, что Рафаэл талантлив, многим было понятно и раньше, и игрой в «Спартаке» он это доказывал», – сказал Карпин.