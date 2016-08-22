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    Карпин: «Талант Кариоки наконец-то признали»

    Тренер Валерий Карпин прокомментировал вызов в сборную Бразилии полузащитника Кариоки, с котором он вместе работал ранее в «Спартаке».

    «Рад за Кариоку. Наконец-то признали его умение играть, его талант. Он был достоин и раньше вызова в сборную. Совершенно этим не удивлен. В «Спартак» он приехал 19-летним парнем, сейчас возмужал, окреп. А то, что Рафаэл талантлив, многим было понятно и раньше, и игрой в «Спартаке» он это доказывал», – сказал Карпин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2016 18:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 августа 2016, 21:12

      В Бразилии он играет с большим желанием, отсюда и проявление таланта в полной мере. Когда он играл в России ему так и охото было кирпичом зарядить по его морде, где было написано "на всё насрать"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 22 августа 2016, 20:24

      бубен в припадке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 22 августа 2016, 19:34

      Бубнов поди ох*ел от такого

      3
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 22 августа 2016, 19:23

      Валера больше самого Кариоки рад)

      2
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      Рейтинг: +38

      d_joker 22 августа 2016, 19:00

      Ага полный ноль был когда играл за Спартак!!!!

      3
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