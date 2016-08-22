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    Силлессен сможет сыграть против «Ростова»

    Голкипер «Аякса» Яспер Силлессен сможет принять участие в ответном матче заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Ростовом». Напомним, ранее «Барселона», куда в ближайшее время перейдет 27-летний голландец, запретила вратарю участвовать в поединке из-за опасности получения травмы.

    Сообщается, что каталонский клуб все же разрешил Силлессену сыграть против «Ростова». Согласие на участие в матче дал и сам голкипер.

    Встреча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Аяксом» пройдет 24 августа в Ростове-на-Дону и начнется в 21:45 по московскому времени. Первый матч между командами завершился вничью – 1:1.

    Источник: Telegraaf.nl

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    22.08.2016 18:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +186

      KROFF 22 августа 2016, 20:03

      Нобоа прочитав эту новость вздохнул с облегчением.

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    • ...
      Рейтинг: +96

      P_D 22 августа 2016, 18:45

      в памперсе наверное играть будет !

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