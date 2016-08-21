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    Гризманн: «Я хочу сидеть за одним столом с Месси и Роналду»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал поражения в финалах Лиги чемпионов и Евро-2016, в которых он принимал участие.

    «Я хочу сидеть за одним столом с Месси и Роналду. Хочу как можно ближе подобраться к их уровню и выигрывать трофеи. Я хочу быть среди лучших.

    В финалах Лиги чемпионов и Евро-2016 было много эмоций, напряжения. После них я не чувствовал в себе сил. Я дважды был близок к трофею, но, видимо, время еще не настало. Но я не собираюсь останавливаться. Я буду много работать, чтобы это были не последние мои финалы, и в следующий раз я выиграю. Сейчас я еще больше этого хочу», — заявил Гризманн.

    Источник: The Guardian

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    21.08.2016 15:28
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