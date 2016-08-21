Аллегри: «Форма Игуаина улучшается так же, как и всех остальных»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в первом туре чемпионата Италии.

«Мы сыграли очень хорошо в первом тайме, хотя еще не находимся в оптимальной форме. Мне кажется, должны были забивать больше, чем два мяча, тогда как «Фиорентина» смогла создать лишь один реальный голевой момент. В контратаке Алекс Сандро потерял мяч, и мы пропустили с углового.

Форма Игуаина улучшается так же, как и всех остальных. У нас пятеро новичков, которым еще предстоит вписаться в игру команды. Игуаин забивает с полумомента, сегодня вы это видели», – сказал Аллегри.