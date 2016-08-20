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    Ледяхов: «Забив второй мяч, «Терек» сделал игру с «Уфой»

    Тренер «Терека» Игорь Ледяхов поделился первыми эмоциям от победы в поединке четвертого тура РФПЛ против «Уфы» (3:1). Отметим, что грозненцам удалось вырвать три очка лишь в самой концовке матча.

    «Реализовали все, что было, и еще могли забить парочку. Было тяжело, когда пропустили гол. Минут 10 выпало у нас из целостности игры. Но я доволен тем, как все получилось.

    Мы планировали выпустить Садаева, планировали, что так и получится. Он вышел удачно и забил гол, поборолся в моменте с третьим голом. Думаю, нам удались замены.

    Был небольшой провал после того, когда забили нам. Когда забили второй гол, игру мы сделали», – сказал Ледяхов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2016 16:56
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