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    Семак: «Не вижу проблемы в том, что Слуцкий сравнил себя с дерьмом»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак, входивший в штаб сборной России на Евро-2016, высказал мнение об интервью Леонида Слуцкого, которое тот дал после провала национальной команды во Франции.

    «Я читал интервью Слуцкого после Евро-2016. Абсолютно согласен со всем, что он сказал. Эти же вопросы поднимали ведь и другие тренеры, например Фабио Капелло. Ничего нового для себя я не прочитал, поскольку мы много общались с Леонидом Викторовичем. Хорошо, что Слуцкий согласился на интервью после чемпионата Европы. Лично мне оно очень понравилось. Трудно найти более открытого тренера, который способен прямо говорить обо всех проблемах.

    Приглашали ли в номер Слуцкого после матча с Уэльсом для разговора? Нет, не приглашали. Наверное, решение посидеть и поговорить возникло спонтанно. Я бы не стал уделять слишком большое внимание этой истории, вокруг нее создали излишнюю шумиху. Если человек хочет что-то сделать, а у него не получается, он может критиковать себя. Естественная реакция. Вопрос только в том, кто и какие выражения для этого выбирает. Таково их мнение.

    Нормально ли публично сравнивать себя с дерьмом даже после такого поражения? Мне кажется, это нормально. Никакой проблемы тут нет. Чем больше самокритики, тем лучше. Вы сами понимаете, что речь идет о состоявшихся людях, настоящих профессионалах. Они в любом случае продолжают хорошо делать свою работу. Не думаю, что эти слова в худшую сторону изменят течение их жизни, что-то нарушат в ней» – сказал Семак.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2016 13:51
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 27 августа 2016, 20:19

      E

      0
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 19 августа 2016, 23:19

      Все гораздо проще-ЛВС взял это выражение из американских боевиков,там основные персонажи именно так выражаются,когда что-то у них не получается! А объективно-на Евро уровень других команд просто оказался выше уровня нашей сборной и хотя ЛВС надеялся как-то его поднять через игры,однвко это у него не получилось-отсюда и такие эмоции!

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 19 августа 2016, 20:25

      Лютая статья и дизлайков много))

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 19 августа 2016, 16:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Когда Слуцкий вывел нашу сборную на ЧЕ, мы подумали, что он сделал из дерьма конфету, и мы ее схавали. Но как показал групповой раунд, это ни хрена не конфета.

      -4
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 19 августа 2016, 16:06

      Он себя не сравнивал с дерьмом. Слуцкий прекрасный тренер.

      1
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      Рейтинг: +76

      takca 19 августа 2016, 15:51

      Уважаю Леню .Не каждый решится сказать о себе всю правду.

      -3
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      Рейтинг: +65

      Nail-football 19 августа 2016, 15:22

      Какой яркий заголовок для такого невзрачного интервью

      -3
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      Рейтинг: +215

      iuda 19 августа 2016, 15:19

      Вчера дерьмо, сегодня - навоз, завтра - богатый урожай

      -3
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 19 августа 2016, 15:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Из этого я понял, что Семакович полностью согласен, что Слуцкер - дерьмо. Если это так ,то Семакович - тот еще фрукт. Или я опять не так все понял. И в действительности все наоборот.

      -6
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      Рейтинг: +1298

      Taps 19 августа 2016, 14:57

      Самокритика-хорошо, главное чтоб не воняло.

      -2
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