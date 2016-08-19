Самедов: «Все понимают, насколько Лоськов важен для «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов рассказал о том, как команда встретила многолетнего капитана железнодорожников Дмитрия Лоськова. Напомним, что на неделе он получил должность в тренерском штабе клуба.

– Тренировочный процесс при Пашинине изменился?

– Изменения небольшие. Тренировки очень похожи. Надеюсь, что в ближайшее время покажем результат своей игрой. Мы вкатываемся в сезон. «Локомотив» всегда должен быть на ведущих ролях.

– Как команда отреагировала на возвращение Лоськова?

– Все понимают, насколько Лоськов важен для «Локомотива». Мне удалось с ним поиграть. Это настоящая легенда. Он влился в процесс и уже подсказывает нам какие-то вещи.

– Он сильно изменился со времен игровой карьеры?

– По фигуре изменился (смеется), а как человек – такой же. Все позитивно.

– Не боитесь подтрунивать над тренером?

– Ну, возможно, он уже освоился в роли тренера и накажет меня как-то (смеется).

– Что ждете от матча с «Крыльями»?

– Мы играем дома, поэтому нужна только победа.