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    Гурам Аджоев: «Я экономил деньги «Динамо»

    Бывший гендиректор «Динамо» Гурам Аджоев рассказал о том, чем он занимался в московском клубе. По словам функционера, он не курировал финансовые вопросы.

    – Чем вы занимались в «Динамо»?

    – Входил в большую группу, которая принимала решение по покупке и продаже игроков. Вместе с тренером принимали решение, докладывали Борису Ротенбергу. Финансов вообще не касался.

    – Когда вы ощутили на себе пристальное внимание финансового комитета УЕФА и поняли, что «Динамо», что называется, «ведут»?

    – В 2014 году. А «грехи» были и до нас, они копились.

    – Почему тогда летом 2014-го, зная об интересе к «Динамо» УЕФА, покупали Вальбуэна, Губочана, Прудникова?

    – На Прудникове мы 2 миллиона сэкономили. Он стоил 600 тысяч евро, за него отдали в «Рубин» Дядюна почти за 3 миллиона.

    Вальбуэна нам достался недорого. Игрок такого уровня должен стоить миллионов 20-30, а мы его взяли за семь. Он эти деньги отбил, когда забивал и отдавал в Лиге Европы.

    Санкции пошли с 2014 года, а у «Анжи» футболистов покупали в 2013-м. За меньшие деньги они бы к нам не пошли. Россияне, выступают в сборной! Руководство «Динамо» всегда было в курсе всех действий. Дорогих футболистов покупали и до нас, а мы экономили, не воровали, чистили бюджет. Сэкономили 68 миллионов евро на футболистах, которые находились на балансе «Динамо», но не играли. Мы не стали продлевать с контракты с теми футболистами, которые не были нужны главному тренеры.

    – История с Нобоа про это?

    – Нет, ему мы предложили продление контракта, но он не согласился.

    – Создавалось впечатление, что в руководстве «Динамо» знали о грядущих санкциях УЕФА, но ничего не делали.

    – Это впечатление обманчивое, работа велась. Мы два раза участвовали в Лиге Европы, на чем заработали 18 миллионов евро, но об этом же никто не говорит!

    Мы все – от Ротенберга до Аджоева – вели очень правильную политику. Пригласили Черчесова, который сейчас поднялся до уровня сборной России. Молодежка два раза была чемпионом России. Академия выигрывала «Кубок Найк».

    Источник: «Советский спорт»

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    19.08.2016 09:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 августа 2016, 14:33

      Про кубок найк лучше бы промолчал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 августа 2016, 10:42

      Кокорин, Денисов, Жирков - вот основные мега траты были, причем на первом и втором можно было точно экономить, они совсем не окупились.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      o33uk 19 августа 2016, 10:18

      Жаль что так всё случилось, при Ротенбергах было лучшее время для Динамо, надо было просто забить на ЛЕ и сохранять состав в прошлом сезоне золото бы точно взяли, а после этого посмотреть как бы нас в ЛЧ не взяли.
      P.S. Почитайте интервью полностью на "СС"

      -1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 19 августа 2016, 10:01

      Гурам:"Алё,господин Ротенберг, я им ничего не сказал".

      1
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 19 августа 2016, 09:55

      Так экономили, что Динамо теперь в ФНЛ

      2
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